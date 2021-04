Antoni Macierewicz przekazał Jackowi Kurskiemu filmową relację z wyników prac podkomisji smoleńskiej. Zaapelował, by wyemitować go na antenie TVP w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Informację w tej sprawie podano podczas wieczornego wydania „Wiadomości”.

W sobotę, 10 kwietnia, przypada 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z powodu pandemii COVID-19 nie będzie hucznych obchodów uroczystości. Telewizja Polska zamierza jednak uczcić ten dzień emitując dwa programy na ten temat.

Na antenie TVP1 w godzinach wieczornych ma zostać wyemitowany dokument „Stan Zagrożenia” w reżyserii Ewy Stankiewicz. Produkcja z 2020 roku odnosi się do katastrofy smoleńskiej. Później, o 21:40, ma zostać wyemitowany fabularny film pt. „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego.

Okazuje się jednak, że Antoni Macierewicz ma jeszcze jedną prośbę. Były szef MON zaapelował do prezesa TVP Jacka Kurskiego, by wyemitować filmową relację z wyników prac komisji. Informację w tej sprawie podano podczas wieczornego wydania „Wiadomości”. „W imieniu Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego przekazują filmową relację z wyników badań prac Podkomisji z prośbą o emisję w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej w godzinach wieczornych” – poinformowała Danuta Holecka.

Źr.: TVP