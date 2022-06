Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z lokalną prasą po raz kolejny przedstawił swoje podejście do wojny na Ukrainie. Agencja AFP cytująca jego słowa podkreśliła, że ta wypowiedź bardzo nie spodoba się w państwach Europy Środkowej.

„Nie powinniśmy poniżać Rosji po to, aby w dniu, w którym ustaną walki, można było zbudować dalsze relacje kanałami dyplomatycznymi” – powiedział Macron. Media przypominają, że to nie pierwsza wypowiedź francuskiego prezydenta, która w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie brzmi niezbyt optymistycznie.

Jednocześnie Macron zapewnił, że Francja niebawem przekaże Ukrainie kolejne samobieżne działa Caesar. „Poprosiłem naszych przedsiębiorców o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, to nie tylko kwestia odtworzenia naszych zapasów, ale i wzmocnienia naszej niezależności” – powiedział.

„Władimir Putin popełnił historyczny i fundamentalny błąd” – stwierdził Macron. „Myślę – i powiedziałem mu to – że popełnił historyczny i fundamentalny błąd dla swojego narodu, dla siebie i dla historii” – podkreślił.

Macron zwrócił też uwagę, że Putin pozostaje w izolacji. „Zamknięcie w izolacji to jedno, ale wiedza, jak się z tego wydostać, to trudna droga” – zaznaczył. Jednocześnie nie wykluczył, że niebawem wybierze się do stolicy Ukrainy.

Źr. dorzeczy.pl