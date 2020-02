Zawsze wyrażałem się w sposób bardzo jasny, wspierając procedury europejskie, wspierając nasze wartości – mówił prezydent Emmanuel Macron na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent Francji przekonuje, że praworządność nie jest tematem polsko-francuskim, lecz europejskim. Do wypowiedzi Macrona odniósł się premier Morawiecki.

Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do Polski w poniedziałek. W ramach oficjalnej wizyty spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. W trakcie rozmów poruszono kwestie relacji Warszawa-Paryż, ale także temat praworządności.

– Wyraziłem zaniepokojenie związane z wprowadzanymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by w najbliższych tygodniach wzmógł się dialog z Komisją Europejską – podkreślił Macron po spotkaniu z prezydentem Polski.

Szerzej do sprawy odniósł się na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim, kiedy usłyszał pytanie o zagrożenie praworządności w Polsce. – Francja nigdy nie ukrywała swojego stanowiska co do tych tematów. Wiele było oświadczeń publicznych z mojej strony. Zawsze wyrażałem się w sposób bardzo jasny, wspierając procedury europejskie, wspierając nasze wartości – przypomniał Macron.

Prezydent Francji podkreślił jednak, że kwestie związane z praworządnością nie są tematem dwustronnym, lecz europejskim. – Nie jest to temat dwustronny. Jest to temat europejski, bo dotyczy nas wszystkich. To nie jest tak, że mamy jedno państwo, które ocenia, co robi drugie państwo albo udziela lekcji – stwierdził.

Macron: Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcji

– Chciałbym to podkreślić, ponieważ można by zrobić coś pod własną publiczkę, przyjeżdżając i udzielając lekcji. Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcji, ale zawsze dla nas ważne jest to, żeby wzmocnić poszanowanie naszych wartości i zasad – dodał.

W jego opinii to instytucje unijne zajmują się monitorowaniem praworządności w krajach UE. W całym procesie ważny jest jednak dialog. – Francja popiera stanowisko Komisji Europejskiej i prace, jakie musi wykonać w tym zakresie – zaznaczył.

Do pytania o praworządność powrócił później także premier Morawiecki. – Ja może dodam do tego drugiego [pytania – red.] jedno zdanie. Polska, realizując reformę wymiaru sprawiedliwości, broni prawdziwych wartości europejski – zaznaczył szef rządu.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów