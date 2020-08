Magdalena Mołek straciła program „W roli głównej”, który emitowano na antenie telewizji TVN Style. Prezenterka poinformowała na portalu społecznościowym, że o sytuacji dowiedziała się za pośrednictwem mediów. Przyznała, że spodziewała się takiej decyzji.

Program Magdy Mołek pt. „W roli głównej” emitowano w TVN Style od 2009 r. Niespodziewanie pojawiła się informacja, że jesienią program nie powróci na antenę. Wraz z nim zniknie także prowadząca.

Sama zainteresowana odniosła się do sprawy przy okazji wpisu na temat dyskryminacji kobiet. „Choć sama dowiedziałam się z mediów (!), że nie będzie już mojego programu ‚W roli głównej’, byłam na to przygotowana. Dlaczego? Bo zadbałam wreszcie najpierw o siebie. I tego Wam życzę: odwagi w decydowaniu o sobie, podejmowaniu trudnych, ale zgodnych z intuicją decyzji i wiary w to, że Wam to wyjdzie. Bo wyjdzie!” – napisała Mołek.

Przedstawiciele stacji odnieśli się już do sprawy. „Jesienią, ze względu na pandemię, w TVN Style stawiamy na mocne tytuły poradnikowe” – dowiedział się „Super Express” w TVN. „Nie wykluczamy powrotu do „W roli głównej” w następnych sezonach i pracujemy nad nowymi programami, w których będzie można oglądać Magdę Mołek w TVN Discovery Polska” – czytamy.

Źr. dorzeczy.pl; se.pl