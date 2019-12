Magdalena Adamowicz planuje pojawić się na finale WOŚP. W styczniu 2019 r. podczas „Światełka do Nieba” zamachowiec trzykrotnie ugodził nożem jej męża. Prezydent Gdańska zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Wdowa przyznaje, że jej córki nie są zachwycone jej pomysłem.

Magdalena Adamowicz w programie #Newsroom w Polsat News zapewniła, że tragedia sprzed roku nie sprawi, że zaprzestanie wspierania WOŚP. „Będę chodziła z puszką na WOŚP. W listopadzie po raz kolejny zarejestrowałam się jako wolontariusz.” – oświadczyła europosłanka. Polityk chce także pojawić się na „Światełku do nieba”. „Mam nadzieję, że nie zabraknie mi siły.” – stwierdziła.

Żona Pawła Adamowicza przyznaje, że tragedia nadal silnie wpływa na jej córki. „Trochę żartujemy, że założę pod ubranie kamizelkę kuloodporną. Starsza córka nie chce w tym roku uczestniczyć w WOŚP, to dla niej bardzo trudne.” – mówiła Magdalena Adamowicz.

Nie można wstydzić się łez Wdowa po Pawle Adamowiczu przyznała, że po śmierci męża najtrudniejszym dniem był dla niej 23 grudnia. „Bałam się tych świąt. 23 grudnia był najsmutniejszym dniem w tym roku, oprócz śmierci Pawła. Przepłakałam cały dzień. (…) Były przy mnie córki. Tereska zawsze mnie pociesza, (…) Antonina przytula i czasem również płacze.” – przyznała.

„Wiem, że dzieje się dużo złego i postanowiłam, że chcę coś zmienić, żeby kolejne tragedie się nie wydarzyły, żeby inne dzieci i żony nie musiały płakać. Stąd moja akcja „Imagine there is no hate”.” – wyjaśnia Magdalena Adamowicz.

