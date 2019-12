Teraz w obliczu ataku na Polskę i prób zakłamywania historii przez Rosję musimy wszyscy stanąć zjednoczeni – zaapelował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Podobną opinię wyraził także szef EPL Donald Tusk. Jednak nie wszyscy politycy związani z obozem opozycji posłuchali apelu. W czasie konfliktu z Rosją, rząd jest krytykowany przez Grzegorza Schetynę i Małgorzatę Kidawę-Błońską.

Władimir Putin publicznie zakwestionował, że Związek Radziecki walczył z Polakami w czasach II wojny światowej. Prezydent Rosji nazwał przedwojennego ambasadora Polski w Niemczech „antysemicką świnią” i oskarżył Polskę o układ z Niemcami w 1938 roku ws. przejęcia Zaolzia.

Tezy wygłoszone przez rosyjskiego przywódcę spotkały się z protestem władz Polski. Premier Mateusz Morawiecki wydał w tej sprawie oświadczenie. Podobnie postąpiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Grodzki i Tusk apelują o jedność. Schetyna i Kidawa-Błońska krytykują rząd

W związku z napięciem międzynarodowym, głos zabrał także marszałek Senatu Tomasz Grodziki. „Parę dni temu w orędziu mówiłem, że podzielony naród jest łatwiejszym celem dla tych co nam rzeczywiście źle życzą.Dlatego teraz w obliczu ataku na Polskę i prób zakłamywania historii przez Rosję musimy wszyscy stanąć zjednoczeni i powiedzieć jasno: nie pozwolimy się obrażać” – napisał.

Parę dni temu w orędziu mówiłem, że podzielony naród jest łatwiejszym celem dla tych co nam rzeczywiście źle życzą.Dlatego teraz w obliczu ataku na Polskę i prób zakłamywania historii przez Rosję musimy wszyscy stanąć zjednoczeni i powiedzieć jasno: nie pozwolimy się obrażać — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) December 29, 2019

Do zgody ponad podziałami zachęcał również Donald Tusk. „Wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór” – napisał.

Najwyraźniej nie wszyscy politycy opozycji podzielają jego punkt widzenia. Najdobitniej widać to we wpisie Grzegorza Schetyny, który co prawda skrytykował Władimira Putina, jednak większość komentarza poświęcił na ocenianie władz Polski.

„Słowa Putina wobec Polski są niegodne i fałszywe. Braku reakcji prezydenta nie można zaakceptować. Chaotyczne działania MSZ pokazują słabość polityki zagranicznej tej ekipy” – napisał szef PO.

Wpis w podobnym tonie zamieściła także kandydatka PO w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska. „Ze zdumieniem obserwuję bierność i bezradność rządu. Wzywam prezydenta @AndrzejDuda do podjęcia pilnych działań. Gdzie Pan jest Panie Prezydencie?” – podkreśliła.

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami rosyjskiej ofensywy propagandowej, która szkaluje Polskę i próbuje zmienić Jej rolę w historii. Ze zdumieniem obserwuję bierność i bezradność rządu. Wzywam prezydenta @AndrzejDuda do podjęcia pilnych działań. Gdzie Pan jest Panie Prezydencie? — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) December 29, 2019

Rząd krytykuje także eurodeputowany Janusz Lewandowski. „Polska PiS jest jak pochyłe drzewo na które nie tylko Putin wskoczy. Polityka uwięziona w obsesjach Kaczyńskiego to fatalne osamotnienie niegdysiejszego partnera Berlina i Paryża w Trójkącie Weimarskim” – napisał.

I teraz pytanie za 100 punktów: Czy ktoś z @Platforma_org dzwonił do KPRM albo Pałacu Prezydenckiego zaoferować wsparcie w skoordynowanej akcji sprzeciwu wobec działań Kremla.



Anyone @SchetynadlaPO? https://t.co/NgtuMa87Q1 — Krzysztof Berenda (@k_berenda) December 29, 2019

"Największymi ofiarami komunizmu byli obywatele Rosji" – bardzo ważne, potrzebne i dla takiego oświadczenia dobre słowa premiera Mateusza Morawieckiego. — Estera Flieger (@estera_flieger) December 29, 2019

