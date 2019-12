Prezydent Andrzej Duda jest faworytem przyszłorocznych wyborów – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Maison&Partners. Badanie wskazuje, że czeka nas zacięta walka o miejsce w drugiej turze. Niespodziewanie wysoki wynik osiągnął były prezenter TVN Szymon Hołownia…

Ostatnie sondaże zgodnie przewidują, że Andrzej Duda zwycięży w wiosennych wyborach prezydenckich. Podobne wygląda sytuacja w najnowszym badaniu Maison&Partners. Obecny prezydent wygrywa I turę z wynikiem 39 proc.

Drugie miejsce w wyborach zajęła kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, na którą chce głosować 21 proc. wyborców. Sondaż wskazuje jednak, że wicemarszałek Sejmu nie może być pewna przejścia do drugiej tury, bowiem tuż za jej plecami pojawił się niespodziewany konkurent.

Chodzi o Szymona Hołownię, który w omawianym badaniu miał aż 16 proc. głosów. Tak wyskoki wynik byłego prezentera TVN może zaskakiwać, tym bardziej, że swój start w wyborach ogłosił niespełna dwa tygodnie temu.

Czwarty rezultat uzyskał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz – 8 proc. W badaniu uwzględniono jeszcze potencjalnego kandydata Konfederacji – Krzysztofa Bosaka – 4 proc. głosów oraz potencjalną kandydatkę Lewicy – Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk – 2 proc. głosów. 11 proc. respondentów odpowiedziało: „trudno powiedzieć”.

Według sondażu Maison&Partners:

A. Duda – 39%

M. Kidawa-Błońska – 21%

Sz. Hołownia – 16%

W. Kosiniak-Kamysz – 8%

K. Bosak – 4%

A. Dziemianowicz-Bąk – 2%

Reszta -niezdecydowana.



Co sądzicie? — Darth is Vader (@DarthVa19993185) December 18, 2019

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Maison&Partners na internetowym panelu badawczym Ariadna w dniach 13-18.12.2019. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania próbie n=1025 Polaków.

Badanie Maison&Partners. Ekspert: Czeka nas największa od 30 lat wojna na sondaże

Zdumiewające wyniki badania skomentował politolog Marcin Palade, który przy okazji przypomniał o drugim z nowych sondaży, autorstwa Social Changes. Oba badania łączy m.in. dwucyfrowy wynik Szymona Hołowni.

„Prezydencki sondaż Maison&Partners na panelu Ariadna? To trochę tak jakby Kantar zrealizował pomiar na zlecenie @Platforma_org a Social Changes @pisorgpl? Cel? Niech zgadnę Pompka dla jednego z kandydatów. I tak już pewnie będzie do maja 2020” – napisał ekspert.

W jego ocenie wyniki badań sygnalizują, że w kampanii czeka nas „sondażowa wojna”. – Czeka nas największa od 30 lat wojna na sondaże w kampanii prezydenckiej 2020. I dlatego właśnie potrzebne są prawybory w 10-25 najbardziej reprezentatywnych gminach tuż przed I turą – dodał.

To co już pokazuje Social Changes czy Ariadna tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że czeka nas największa od 30 lat wojna na sondaże w kampanii prezydenckiej 2020. I dlatego właśnie potrzebne są prawybory w 10-25 najbardziej reprezentatywnych gminach tuż przed I turą. — Marcin Palade (@MarcinPalade) December 18, 2019

Źródło: Twitter, onet.pl, wpolityce.pl