Andrzej Duda z ogromną przewagą wygrałby pierwszą turę wyborów prezydenckich – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Coraz większe poparcie zyskuje Szymon Hołownia, który zabiera jednak głosy kandydatom opozycyjnym.

Obecny prezydent Andrzej Duda jest zdecydowanym liderem sondażu przeprowadzonego przez Social Changes dla wPolityce.pl. Polityk może liczyć na poparcie 46 procent badanych, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego zestawienia.

Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się Małgorzata Kidawa-Błońska, która już oficjalnie została kandydatką PO na prezydenta. W prawyborach wewnątrz partii pokonała Jacka Jaśkowiaka. Kandydatka może liczyć na poparcie 23 procent badanych i jest to spadek o 2 punkty procentowe. Coraz lepszy wynik osiąga za to Szymon Hołownia, który w sondażu zdobył już 13 procent poparcia. To największy skok, ponieważ w stosunku do poprzedniego zestawienia zyskał on aż 4 punkty procentowe.

Spadły również notowania Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider ludowców, który również ogłosił oficjalnie swój start w wyborach może liczyć na 7-procentowe poparcie (jest to spadek o 2 punkty procentowe). Spadek zanotował również kandydat Lewicy. Jeszcze nie wiadomo kto wystartuje, jednak w sondażu brano pod uwagę Adriana Zandberga, którego notowania spadły z 8 do 7 procent. Z kolei na Krzysztofa Bosaka (jeśli zostanie kandydatem Konfederacji) swój głos chciałoby oddać 4 procent badanych.

