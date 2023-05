Użytkownicy Tik Toka postanowili nagrać sceny ze sklepów Lidl i Biedronka przed weekendem majowym. Widać na nich, co najchętniej kupują Polacy.

Weekend majowy trwa w najlepsze, a Polacy korzystają z wolnego od pracy czasu. Zwykle są to wyjazdy poza miasto, przy których grill i zimne piwko to już swoisty rytuał. Umówmy się – zna to każdy.

Dwaj użytkownicy Tik Toka jedynie potwierdzili tę tezę publikując na swoich profilach nagrania zarejestrowane w sklepach Lidl oraz Biedronka. Zarówno na jednym, jak i drugim filmie widok jest niezwykle wymowny.

Chodzi rzecz jasna o to, że jednym z najpopularniejszych towarów, jaki przed lub w czasie trwania majówki nabywają Polacy – jest piwo. Okazuje się również, że robią to w prawdziwie hurtowych ilościach.

Nagrali, co Polacy kupują w Lidlu i Biedronce na majówkę

Na pierwszym z nagrań widzimy mężczyznę wychodzącego ze sklepu sieci Lidl. Jego wózek jest dosłownie pełen piwa, które niemal wypada z jego wnętrza. Wygląda to niezwykle wymownie i zwiastuje wesoły weekend majowy. Co więcej, zanim idzie inny, młodszy mężczyzna, który również pcha wózek pełen piwa.

Na drugim filmie sytuacja jest analogiczna. Zarejestrowano go jednak w sklepie Biedronka, a dokładniej – w jego wnętrzu. Tam również widzimy mężczyznę z wypchanym po brzegi piwem wózkiem zakupowym.

