W Ciszycy pod Konstancinem-Jeziorną na Mazowszu plażowicze natrafili na wyjątkowo makabryczne znalezisko na plaży. Wszystko wskazuje na to, że to ludzkie szczątki, choć ostatecznej pewności jeszcze nie ma. Policja przekazała szczątki do Zakładu Medycyny Sądowej.

Policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie w piątek ok. godz. 15:00. Rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie asp. Magdalena Gąsowska poinformowała, że w Ciszycy świadkowie natrafili na makabryczne znalezisko na plaży.

„Szczątki zabezpieczono i przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej” – poinformowała.

Dodała również, ze sprawą odnalezionych szczątków na plaży zajmie się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. Jeśli potwierdzi się, że to naprawdę ludzkie szczątki, to przed śledczymi stanie trudne zadanie identyfikacji zmarłego i ustalenia okoliczności śmierci.

