Dla wielu kobiet makijaż jest niczym druga skóra – idealna cera, zaznaczone kości policzkowe, wyraziste spojrzenie i pełne usta to coś, bez czego nie mogą się obejść. Wykonanie perfekcyjnego make-upu to jednak duża sztuka, o czym przekonała się każda dziewczyna, która zamiast zachwycających rezultatów otrzymała nieestetyczny efekt maski. Jak zatem wykonać makijaż twarzy krok po kroku? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

O tym należy pamiętać przed wykonaniem makijażu

Każdy makijaż najlepiej prezentuje się na doskonale wypielęgnowanej cerze. Taki efekt można osiągnąć jedynie poprzez regularne dbanie o nią zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Pierwszy aspekt obejmuje między innymi zdrową, zbilansowaną dietę, odpowiednie nawodnienie organizmu, a także wysypanie się. Bardzo szkodliwe dla wyglądu twarzy są natomiast stres, używki, krótki, przerywany i nieregularny sen oraz spożywanie dużej ilości przetworzonego jedzenia i picia. Przed nałożeniem makijażu twarzy konieczna jest również pielęgnacja zewnętrzna, na którą składają się między innymi masaże twarzy specjalnymi rollerami (dzięki temu usuwamy napięcie, wygładzamy zmarszczki, ujędrniamy i niwelujemy opuchliznę) rano i wieczorem. Niezwykle ważnym etapem jest oczyszczenie skóry, a następnie jej stonizowanie i odpowiednie nawilżenie.

Do usunięcia nadmiaru sebum oraz pozbycia się wszelkich zanieczyszczeń można użyć wielu różnych kosmetyków, takich jak żele, emulsje, mleczka, kremy, glinki i oleje. Warto zwrócić uwagę, aby miały one pH zbliżone do odczynu skóry i były odpowiednie do stosowania nawet przy bardzo wrażliwej cerze. Nie możemy pominąć również toniku do twarzy, który zapewnia cerze równowagę, wyrównuje poziom pH i pozwala na szybsze przyswojenie potrzebnych składników odżywczych. Przed przystąpieniem do nakładania makijażu twarzy nie zapomnij o użyciu dobrego kremu nawilżającego, bez pomijania okolic oczu.

Piękny makijaż w 10 prostych krokach

Krok pierwszy: korektor

Widoczny trądzik, przebarwienia czy popękane naczynka mogą skutecznie zepsuć nawet najbardziej starannie wykonany makijaż. Na szczęście w dokładnym przykryciu wszelkich niedoskonałości już na samym początku pomoże korektor do twarzy. Niewielką ilość tego produktu należy nakładać punktowo w miejscach, które wymagają zamaskowania. Najlepiej zrobić to pędzelkiem lub specjalnym aplikatorem dołączonym do opakowania, a następnie lekko przyklepać palcami lub gąbeczką.

Krok drugi: podkład

Żaden staranny makijaż twarzy nie może obyć się bez tego kosmetyku. Gwarantuje on efekt promiennej, nieskazitelnej cery, oczywiście pod warunkiem właściwego dopasowania, zarówno do odcienia skóry (powinien być dokładnie taki sam lub o ton jaśniejszy), jak i jej rodzaju (sucha wymaga nawilżającego, z przebarwieniami – kryjącego, zaś przetłuszczająca się – matującego lub matująco-nawilżającego). Podkład należy wklepać na całej twarzy, aż do linii żuchwy. Jeśli dobierzesz go dobrze, szyja nie będzie się różnić odcieniem, dlatego nie będzie konieczne jej pudrowanie.

Krok trzeci: podkreślone oczy

Po aplikacji podkładu pora na makijaż oczu. Najlepiej rozpocząć od nałożenia bazy pod cienie – matowej, beżowej lub kremowej. Rozprowadź ją pędzelkiem na całej powiece aż pod brew, aby optycznie powiększyć oko. Następnie sięgnij po właściwy cień i nałóż go na górnej powiece, zaczynając od połowy, na wysokości źrenicy. Pamiętaj, aby linia była na początku dość cienka i stopniowo pogrubiaj ją w kierunku zewnętrznego kącika oka. Ten sam cień nałóż również pod dolnym zewnętrznym kącikiem oka. Na sam koniec narysuj kredką na górnej powiece linię wzdłuż krawędzi rzęs i delikatnie rozetrzyj – dzięki temu optycznie je zagęścisz i podkreślisz ich naturalny koloryt.

Krok czwarty: długie i gęste rzęsy

Makijaż twarzy z całą pewnością nie byłby kompletny bez spektakularnego wachlarza rzęs. Aby Twoje włoski zostały odpowiednio podkreślone, wydłużone i pogrubione, potrzebują odpowiedniego tuszu do rzęs. Najlepiej tuszować rzęsy dokładnie, ale szybko, by produkt nie miał czasu wyschnąć. Jeśli chcesz nałożyć kolorową mascarę, nie zapomnij o wcześniejszej aplikacji tuszu w czarnym kolorze.

Krok piąty: podkreślone brwi

Na tym etapie kluczowa jest przede wszystkim regulacja brwi. Jeżeli nie masz wprawy, zwróć się o pomoc do kosmetyczki. Odpowiednio przygotowane włoski możesz podkreślić wysokiej jakości kredką do brwi (dostępną tutaj: https://makeup.pl/categorys/204879/) albo wypełnić brązowym cieniem. Ciekawym sposobem na modelowanie brwi jest również ich wyczesanie szczoteczką ze specjalnym żelem lub tuszem. Taki efekt powstaje w zaledwie kilka sekund i utrzymuje się przez cały dzień. Kolejną opcją jest makijaż permanentny brwi wykonywany w profesjonalnych salonach kosmetycznych.

Krok szósty: naturalne rumieńce

Umiejętnie nałożony róż ożywia twarz i znakomicie dopełnia makijaż. Należy jednak uważać, aby kolory szminki i różu były w jednej tonacji (ciepłej lub zimnej). Róż nakłada się pędzelkiem na kości policzkowe lub tuż pod nimi. Nie może on mocno odcinać się od reszty twarzy, dlatego pamiętaj, aby delikatnie go rozetrzeć. W drogerii internetowej MAKEUP znajdziesz wiele rodzajów różów do policzków, na przykład sypkich, w kamieniu lub w kremie. Zwróć uwagę także na róż w żelu, który bardzo łatwo nakłada się palcami, a efekt jest niezwykle naturalny i świeży.

Krok siódmy: pełne usta

Ostatnim etapem makijażu twarzy jest pomalowanie ust. Do używania na co dzień wystarczy sprawdzona pomadka nawilżająca o kremowej konsystencji umożliwiającej precyzyjne rozprowadzenie. Pozostawia ona na ustach lekki połysk, dlatego dodatkowe stosowanie błyszczyków nie jest już konieczne. Usta wyglądają pięknie i naturalnie przez cały dzień.

Jeśli na specjalne okazje lubisz używać szminki, rozprowadzaj ją pędzelkiem – najpierw wzdłuż krawędzi warg (jeśli są małe, obrysuj je tuż poza krawędzią, jeśli są duże, zmniejsz ich kontur), a następnie wypełnij całe usta. Na koniec możesz użyć błyszczyka, aby optycznie powiększyć wargi, lub też przypudrować szminkę w celu dodatkowego utrwalenia.

