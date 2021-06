Maciej Maleńczuk na antenie TOK FM stanowczo skomentował zachowanie Pawła Kukiza w ostatnim czasie. Muzyk i polityk zawarł porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością, co spotkało się z bardzo ostrymi reakcjami.

Szczegóły na temat podpisanego porozumienia Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz zdradzili w poniedziałek. „Chcemy poinformować, że zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz’15. To porozumienie zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15” – poinformował prezes PiS. Wyjaśnił, że chodzi między innymi o ustawę o sędziach pokoju, o dniu referendalnym oraz ustawę antykorupcyjną.

Paweł Kukiz podkreślał z kolei, że porozumienie z PiS nie jest koalicją. „Z Prawem i Sprawiedliwością podpisałem porozumienie programowe. Nie porozumienie koalicyjne, czyli połączenie sił polegające na tym, że wchodzimy do rządu, obejmujemy jakieś funkcje, stanowiska, synekury. Tylko pomagamy sobie wzajemnie przy realizacji punktów programowych – jednej i drugiej opcji” – stwierdził.

Maleńczuk komentuje postawę Kukiza

Na antenie TOK FM na zachowanie Pawła Kukiza stanowczo zareagował jego sceniczny przyjaciel Maciej Maleńczuk. Muzyk twierdził, że gdy Kukiz wchodził do polityki, jego ówczesna postawa była Polakom potrzebna. „Paweł z tą postawą, jaką miał, gdy wkraczał do polityki, też był potrzebny Polakom. Bo był bezkompromisowy i mówił, że on ten system obali” – powiedział.

Maleńczuk nie ukrywa jednak, że z „lekkim przerażeniem” patrzy na sojusz Kaczyńskiego i Kukiza. „Zastanawiam się, co to będzie, jak któregoś dnia Paweł zechce powrócić na scenę. Jak to będzie, gdy przyjdzie do garderoby przybijać piątki z kolegami. Nie widzę tego, zamknął sobie tę drogę, całkowicie spalił ten most” – stwierdził. „Bardzo mi jest go żal, wciąż go lubię, ale jak na niego patrzę, to nie jest ten sam paweł, z którym się spotykałem i z którym nie jednego whiskacza żeśmy obalili, gadając o polityce” – dodał.

Czytaj także: Kukiz: „Zgłosowałem na Staroń, bo prosił o to Kaczyński”

Żr.: TOK FM