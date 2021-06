Paweł Kukiz w poniedziałek wystąpił na wspólnym briefingu prasowym z Jarosławem Kaczyńskim. Politycy potwierdzili zawarcie porozumienia programowego. Już kolejnego dnia były muzyk poparł w głosowaniu kandydatkę PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Pytany przez dziennikarza o to głosowanie, nie owijał w bawełnę.

Sejm wybrał Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wiadomo jeszcze, czy niezależna senator z poparciem PiS obejmie tę funkcję, bo niezbędne jest również poparcie Senatu. Tam większość posiada jednak opozycja i chętnie z niej korzysta, aby utrudniać życie partii rządzącej. Jednak jeszcze w Sejmie za kandydaturą Staroń zagłosował Paweł Kukiz.

Muzyk gościł w programie Bogdana Rymanowskiego w Polsat News, gdzie padło pytanie o to głosowanie. Kukiz bez owijania w bawełnę oznajmił, że zagłosował za Staroń tylko dlatego, że… poprosił o to Kaczyński. „Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Jarosław Kaczyński, to jest przedmiotem umowy. Ale do tej pory w ogóle nie brałem udziału w głosowaniu na RPO, bo – podobnie jak Lidia Staroń – uważam, że powinien on być wybierany bezpośrednio obywateli” – wyjaśnił.

Kukiz zaznaczył, że jest mu obojętne, kto będzie wprowadzał jego postulaty. „Od początku mówiłem, że jest mi absolutnie obojętne, kto wprowadzi te postulaty w życie. Natomiast jestem zaskoczony i zadowolony, że Prawo i Sprawiedliwość wzięło je pod uwagę i chce je wprowadzić” – powiedział.

Kukiz o umowie z PiS

„Umówiłem się z PiS na głosowanie w sprawach personalnych, np. w sprawie Lidii Staroń, i z tego się wywiązuję. Umówiłem się też na głosowanie w sprawach Polskiego Ładu, ale nie tego, co jest poza Polskim Ładem. Ale rozmawialiśmy również z panem prezesem, że wszystkie pozostały sprawe będą wcześniej przedyskutowane i tyle. Albo mnie przekonają, albo nie” – tłumaczył Kukiz.

Muzyk powtórzył swój warunek, jaki przedstawił kierownictwu PiS. „Projekt już wisi na stronach sejmowych i liczę na to, że głosowanie tej ustawy odbędzie się jeszcze przed głosowaniem jakiegoś bloku ustaw związanych z Polskim Ładem, bo taki jest warunek umowy. Jeśli PiS nie poprze tej ustawy, to nie ma Nowego Ładu” – stwierdził Kukiz.

