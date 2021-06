O niemal 5 milionów złotych wzbogaci się osoba, która w piątek trafiła nagrodę II stopnia w loterii Eurojackpot. Wygrane w wysokości niemal miliona euro padły w Polsce i Finlandii. Wciąż nikomu nie udało się rozbić kumulacji.

W piątek odbyło się 196. losowanie loterii Eurojackpot. Aby wygrać, należało wytypować szczęśliwe liczby: 8, 20, 23, 48, 50 oraz 8 i 9. Tym razem nikomu się to nie udało, co oznacza, że w najbliższym losowaniu uczestników czeka kumulacja w wysokości 215 milionów złotych.

Wśród 18 krajów, w których rozgrywana jest loteria, w dwóch padły wygrane II stopnia. Są to Polska oraz Finlandia. Do szczęśliwców trafi ponad 986 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje niemal 4,9 mln złotych.

Przypominamy, że Eurojackpot to loteria rozgrywana w 18 europejskich krajach. Są wśród nich: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy oraz Węgry. Aby wygrać, należy wytypować prawidłowo 5 z 50 oraz 2 z 10 liczb. W Polsce losy można kupować w placówkach, które dystrybuują losy Lotto. Grać można również przez internet oraz w aplikacji mobilnej.

Żr.: Eurojackpot