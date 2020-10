View this post on Instagram

zanim rynek fitness zejdzie od jutra do podziemia, zanim zaczniemy w piwnicach wyciskać wały napędowe od żuka i podnosić na biceps wiadra z cementem, zanim nielegalne czeluście lasów państwowych opanuje cardio-partyzantka, zanim za pięć przysiadów bez maseczki trafimy na dwa lata do więzienia – wrzucam ostatnią pamiątkę z normalnego świata, w którym karnet na siłownię był równie legalny, co wizyta w kościele. trzymajcie się tam, nieustraszeni rzeźbiarze formy i pracownicy tej branży. 🤘💪🔥 #covid #lockdown #oh #fuck #not #again #gym #fitness #underground