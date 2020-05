View this post on Instagram

Nie ze wszystkim się zgadzam z Panem Krzysztofem,ale ciężko jest znaleźć Kogoś z Kim zgadzamy się na 100% we wszystkim.Jednak z Panem Krzysztofem więcej mnie łączy niż dzieli,a to z czym się nie zgadzam,zawsze będzie można poprawić w dialogu.Światem rządzi słowo.Słowem można zlawirować,oszukać,okłamać,okraść,poderwać tłumy obiecując i mówiąc to,co tłum chce usłyszeć.Dużo było już kandydatów co mówiło dużo i dużo z tego okazało się kłamstwem w żywe oczy.Przychodzili następni i robili to samo.Ludzie ufają słowom tych ludzi,bo co innego mają robić.Wierzą,że w końcu to będzie Człowiek,który dotrzyma słowa i sìłą,władzą,mocą Swych słów znów nie oszuka ich,żeby zyskać tylko dla Siebie. Wierzę,że Krzysztof Bosak jest i będzie takim Reprezentantem Polski,który nigdy nie zlawiruje Swoich słów,zawsze będzie miał na celu dobro Narodu.Pamiętać będzie o przeszłości,historii,Bohaterach.Pomoże Ludziom życ godnie.Usiądzie do dialogu w sprawie zakazu hodowli zwierząt na futra,ukruci bezkarność pedofili,skończy się faworyzowanie kleru i będą odpowiadać jak My cywile,oraz też będą musieli poczuć co to znaczy pracować,żeby godnie żyć,a nie żerować jedynie,zwiększy kary dla maltretujących zwierzęta.Wiadomo,że Sam tego nie zrobi,ale wierzę w Jego moc i moc Jego Drużuny..Marzenia ściętej głowy?Może tak,jeżeli nic z tego to cóż,zostaniemy kolejny raz okłamani,ale jak napisałem,wierzę,że nie. krzysztofbosak @konfederacja