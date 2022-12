Polski sędzia Szymon Marciniak zachwycił swoim występem w finale Mistrzostw Świata w Katarze, a jeden z jego gestów szeroko obiegł media społecznościowe. W rozmowie z mediami wreszcie ujawnił, do którego zawodnika był on skierowany.

Szymon Marciniak, który w rodzinnej gminie Słupno (woj. mazowieckie) wziął udział w spotkaniu z mediami i mieszkańcami. Opowiadał o kulisach finału w Katarze. Nie mogło też zabraknąć kwestii jego słynnego gestu, który w mediach społecznościowych stał się viralem.

„Sędziowałem mecze obu drużyn, z zawodnikami znałem się dość dobrze. Byli zadowoleni z mojego sędziowania. Myślałem, że to zarządzanie będzie łatwiejsze, ale jednak finał spowodował, że zawodnicy zachowywali się dużo gorzej niż w poprzednich meczach. Już w siódmej minucie miałem na koncie dwie reprymendy” – wspomina Marciniak.

Marciniak skomentował gest, który został zarejestrowany w 45 minucie meczu i szybko podbił media społecznościowe. „Ten gest wykonałem do Rodrigo de Paula (Argentyna), jednego z najtrudniejszych zawodników do zarządzania. Trzeba mu zawsze poświęcić dużo czasu. To zawodnik Atletico Madryt i gdy tam jesteśmy, to zawsze trzeba nad nim popracować” – relacjonował.

„Stworzyła się taka para od początku, złapał się z Adrien Rabiotem. Oczywiście można było dać kartki, ale wiedziałem, że w meczu finałowym na te kartki trzeba poczekać tak długo, jak się da. Trzeba tak zarządzić, żeby potem nie mieć tego dyskomfortu, że np. musisz pokazać drugą, a najgorsze, co mogłoby być to gra 11 na 10 w meczu finałowym. Tego starałem się uniknąć” – powiedział Marciniak.

Polski sędzia przyznał, że to był „impuls”. „Najpierw coś tam chciał, rzucał się, ja go trochę ochrzaniłem. Potem się uśmiechnąłem, on znowu zaczął rozmawiać, a ja pokazałem, żeby już zajął się grą. Widzę, że się to spodobało. Przy tylu kamerach. na takich meczach nic nie umknie” – przyznał Marciniak.

CATEDRALICIO Szymon Marciniak 🇵🇱



Tremenda 🟨 por simulación en el minuto 83 de un Mundial.



P E R S O N A L I D A D pic.twitter.com/mL0l5L7fq8 — Joan Fàbregas (@JoanFabregas) December 18, 2022

Źr. Polsat News