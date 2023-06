UEFA z oświadczeniem ws. Szymona Marciniaka. Polski arbiter został wyznaczony jako sędzia główny zbliżającego się finału Ligi Mistrzów.

Niedawno do UEFA trafiło pismo stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Jego przedstawiciele zwrócili w nim uwagę, iż Szymon Marciniak wziął udział w konferencji biznesowej Everest organizowanej przez Sławomira Mentznena, jednego z liderów Konfederacji.

– Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje – poinformował Rafał Pankowski, współzałożyciel wspomnianej organizacji.

Wokół sprawy narosło wiele kontrowersji. Było o tym tak głośno, iż oświadczenie musiała wydać UEFA. Wysłano je do redakcji „Przeglądu Sportowego Onet”. Okazuje się, że europejska federacja ma dość konkretne stanowisko.

UEFA reaguje ws. Marciniaka

Na ten moment UEFA nie informuje czy Marciniak faktycznie, jak twierdzą niektórzy, zostanie pozbawiony możliwości prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Stanowisko federacji jest jednak dość kategoryczne.

– UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień – napisano w komunikacie przesłanym do serwisu „Przegląd Sportowy Onet”.

– UEFA i cała społeczność piłkarska brzydzi się „wartościami” promowanymi przez wspomnianą grupę i traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Kolejne oświadczenie zostanie wydane jutro, po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami – podkreślono.

