Informacja o śmierci Marka Pawłowskiego z programu „Złomowisko PL” bardzo zasmuciła fanów. Wygląda na to, że mężczyzna czuł się źle już wcześniej. Jeden z fragmentów programu pokazuje, że syn martwił się o niego już wcześniej.

W Nowy Rok w mediach pojawiła się informacja o śmierci Marka Pawłowskiego, znanego również jako „Krzykacz”. Jeden z bohaterów programu „Złomowisko PL” zmarł 31 grudnia wieczorem. Miał zaledwie 47 lat.

Jeden z udostępnionych w sieci fragmentów programu pokazuje, że Marek Pawłowski czuł się źle już wcześniej. Gdy wraz z Edkiem i synem Januszem wyruszał po złom, z powodu złego samopoczucia nie brał między innymi udziału w załadunku. Stał jedynie oparty o ogrodzenie.

Jeszcze gorzej było, gdy bohaterowie programu wracali busem. Widać było, że „Krzykacz” czuje się źle, co wyraźnie zaniepokoiło jego syna. „Powiem ci, że jakoś dzisiaj źle wyglądasz. Już widać, że zmęczony jesteś. Co ci jest tato?” – pytał. „Źle się czuję synku. Załadujemy to szybko i jedziemy” – odpowiedział Marek.

To jednak nie uspokoiło Janusza. „Załadujemy i jedziemy się zrzucić, bo ty tata musisz odpocząć. Ty naprawdę słabo wyglądasz. Masz wodę, pij wodę” – mówił.

