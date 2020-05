Ruszyły już przygotowania do jesiennej edycji programu „The Voice of Poland”. Wciąż nie wiadomo, kto zasiądzie w fotelach trenerskich. Wygląda na to, że z udziału w show zrezygnowała Margaret a powodem decyzji jest fakt, że program emitowany jest na antenie Telewizji Polskiej.

Wiele wskazuje na to, że już jesienią na antenę telewizyjnej Dwójki powróci „The Voice of Poland”. Program cieszy się bardzo dużą popularnością i trudno się dziwić, że fani już zastanawiają się, kto zasiądzie w fotelach trenerów. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się spekulacje, że jako jurorka może powrócić Edyta Górniak.

Tymczasem wątpliwości dotyczące swojego udziału w programie rozwiała Margaret. Wokalistka pod koniec ubiegłego roku wycofała się z życia publicznego stwierdzając, że musi zadbać o zdrowie psychiczne. Przez pewien czas faktycznie całkowicie odcięła się od mediów, dopiero w ostatnim czasie znów zaczęła pojawiać się między innymi w mediach społecznościowych.

I to właśnie tam rozwiała wątpliwości dotyczące swojego dalszego udziału w „The Voice of Poland”. Na pytanie, czy jesienią będzie jurorką w programie, Margaret zdecydowanie zaprzeczyła. „Niestety nie, szkoda bo Voice of Poland kocham, no ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę” – napisała.

Źr.: Instagram/margaret_official