Maria Luiza, jedna z uczestniczek programu „Sanatorium Miłości”, zdecydowała, że chce opuścić show TVP. To pierwsza taka sytuacja w trakcie realizacji tej popularnej produkcji.

W niedzielnym odcinku „Sanatorium Miłości” doszło do zaskakującej sytuacji. Uczestniczka programu, Maria Luiza, w pewnym momencie oznajmiła, że nie chce kontynuować swojej przygody w show poświęconym seniorom. Przyznała, że nie znajdzie tutaj swojej miłości i jej dalszy udział będzie po prostu bezsensowny.

Na wieść o radykalnej decyzji Marii Luizy, zwanej przez pozostałych kuracjuszy „Majką”, Stanisław, inny z uczestników, zareagował bardzo wymownie. Skrył bowiem w dłoniach swoją twarzą. Nie było wszak tajemnicą, że mężczyzna był zainteresowany kobietą. Podobała mu się i liczył na to, że zbuduje z nią szczęśliwy związek. Niestety, wszystko potoczyło się inaczej.

„Sanatorium Miłości”: Maria Luiza odchodzi z programu ku zaskoczeniu uczestników

Na miejscu Marii Luizy wprowadzono nową uczestniczkę. Kobieta nazywa się Maria i na początek odbyła kilka „szybkich randek” z biorącymi udział w programie mężczyznami. Maria to kobieta niezwykle energiczna i zdecydowana. W przeszłości pracowała jako pielęgniarka, dziś natomiast interesuje się modą i dużo podróżuje.

To pierwsza sytuacja w historii programu, gdy w trakcie show dołącza do niego nowa uczestniczka. Jak dotąd takie zdarzenie jeszcze nigdy nie miało miejsca. Mamy więc do czynienia z precedensem.

