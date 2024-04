Amerykanie przekażą Ukrainie pakiet wsparcia, który opiewa na 61 miliardów dolarów. Czy odmieni to sytuację na froncie? Zdaniem niektórych niekoniecznie.

Świadczyć o tym może wpis w serwisie „X”, który zamieścił dawny ukraiński oficer publikujący pod pseudonimem „Tatarigami UA”. Jego zdaniem pomoc z USA jest ważna, jednak nie rozwiąże trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się ukraińska armia.

– Po przyjęciu w amerykańskiej Izbie Reprezentantów ustawy o pomocy dla Ukrainy trafi ona do Senatu, a po zatwierdzeniu Ukraina otrzyma niezwykle potrzebną pomoc wojskową. Z pewnością jest to dość ważna wiadomość, ale jest kilka istotnych niuansów, które należy omówić – pisze.

Ukrainiec podaje, że wszystko wskazuje na to, że to ostatni tak duży pakiet pomocy z USA dla Ukrainy. Mówić o tym mieli, oczywiście w nieoficjalnych rozmowach, sami Amerykanie. – Jeden z takich przedstawicieli szczerze (opublikowano za jego zgodą) powiedział, że nie należy już oczekiwać finansowania dużych operacji, jak miało to miejsce w przypadku przygotowań do operacji ofensywnej w 2023 roku – czytamy.

Mroczna wizja ws. Ukrainy. Pomoc z USA zda się na niewiele?

Zdaniem byłego ukraińskiego oficera Amerykanie nie zaprzestaną pomagać Ukrainie. Będą to jednak robić w znacznie mniejszym zakresie, co z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb Ukraińców.

– Powtarzam, że to nie oznacza, że ​​Stany w ogóle przestaną pomagać, ale jeśli spojrzeć na to szczerze, to takie wolumeny wystarczą tylko, aby front się nie rozpadł – tłumaczy oficer.

– Piszę to nie po to, żeby rozbawić zdrajców i zwolenników teorii spiskowych, ale po to, abyśmy mogli właściwie ocenić sytuację – jeśli w tym roku Ukraina i UE nie będą w stanie osiągnąć wystarczającego poziomu produkcji wojskowej lub alternatywnych dostaw (np. poprzez zakupy z krajów trzecich kosztem partnerów czy zamrożenie rosyjskich aktywów), w 2025 roku możemy znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Chociaż Ukraina obiektywnie robi wiele, aby rozpocząć produkcję wojskową, to może to nie wystarczyć, jeśli USA będą nadal ograniczać dostawy. Pomoc udzielona przez USA daje nam i Unii Europejskiej czas, około 1 roku. W tym czasie ukraińskie społeczeństwo i władze będą musiały rozwiązać kwestię, w jaki sposób zapewnić jednostkom zarówno broń, jak i personel, aby rok 2025 nie znalazł się w miejscu, w którym znaleźliśmy się tej zimy – kończy swój wpis były wojskowy.

Після прийняття законопроекту в Палаті представників США щодо допомоги Україні, він направиться в Сенат, і після затвердження, Україна отримає критично необхідну військову допомогу. Неодмінно це досить важлива новина, але є декілька важливих нюансів, про які необхідно поговорити.… — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) April 21, 2024

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się polski analityk, Jarosław Wolski. Jego wpis poniżej.

Ustawa HR 8035 dla Ukrainy przeszła!

Zatem mamy odblokowane 61mld USD przez kongres USA. Czy to zmieni sytuacje na froncie?

Niewiele.

Źródła obecnych ukraińskich problemów są bowiem znacznie głębsze niż "tylko" brak SpW z USA i nawet szybka pomoc nie zmieni tutaj za dużo.… — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) April 20, 2024

Przeczytaj również: