Pomimo wielu utrudnień tegoroczny Marsz Niepodległości rozpoczął się zgodnie z planem. Na rondzie Dmowskiego zgromadziły się wielotysięczne tłumy, do których przemówił przedstawiciel organizatorów Robert Bąkiewicz.

Pomimo wielu utrudnień prawnych, Marsz Niepodległości rozpoczął się o 13:00. Tysiące uczestników gromadziło się jednak na rondzie Dmowskiego dużo wcześniej. Trasa pochodu będzie przebiegnie al. Jerozolimskimi, przez rondo Charlesa de Gaulle’a i most Księcia Józefa Poniatowskiego, aż finalnie pod Stadion Narodowy.

Zgromadzenie rozpoczęło się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Nawiązał do sytuacji na wschodniej granicy. „Dzisiaj obowiązkiem każdego polskiego patrioty, każdego narodowca jest wspieranie państwa polskiego i służb mundurowych” – mówił.

„Tegoroczne obchody są inne niż poprzednie. Odnosimy się również do wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Polska jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności” – mówił prezes stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. Dodał, że obecnie „trwa wojna cywilizacji”.

Bąkiewicz stwierdził, że Zachód „mentalnie, moralnie i cywilizacyjnie” przestał istnieć. W jego ocenie, to właśnie Polska powinna nieść kaganek oświaty państwom zachodnim. „Nie da podnieść się Polski tylko na pięknych, wspaniałych hasłach. Żeby to zrobić, musimy zacząć więcej od siebie wymagać. Musimy dawać przykład. To najwyższy czas, aby każdy z nas stał się lepszy” – mówił.

Bąkiewicz mówił, że Polsce zagraża wojna informacyjna oraz „wymyślone przez Niemców ideologie, które mają doprowadzić do zniszczenia całej Europy”. „Chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Zielony Ład to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, ideologia jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy” – powiedział prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

