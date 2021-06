W jednym z mieszkań w Międzyborzu na Dolnym Śląsku strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. Gdy weszli do pomieszczenia, w środku natrafili na zwłoki kobiety. Okazało się, że to martwa matka, przy której znajdowała się dwójka zapłakanych dzieci. Nie jest pewne, kiedy i w jakich okolicznościach kobieta zmarła.

Mieszkanka budynku w Międzyborzu zawiadomiła straż pożarną w sprawie cieknącej z sufitu wody. Powiedziała, że pukała do drzwi, ale nikt nie otwierał. Jeszcze bardziej zaniepokoił ją fakt, że z środka mieszkania słyszała nieustający płacz dzieci.

Na miejsce wkrótce przyjechali strażacy, którzy zdecydowali się na wkroczenie do mieszkania przy użyciu siły. Gdy wyważyli drzwi, w środku dokonali wstrząsającego odkrycia. W sypialni na podłodze leżały zwłoki kobiety. Szybko okazało się, że to martwa matka dwójki dzieci, które płakały obok. Był to 5-letni chłopiec i 3-letnia dziewczynka.

Martwa matka i płaczące dzieci w mieszkaniu

Strażacy dostrzegli również odkręcony kran, z którego lała się woda zalewając pomieszczenie i przedostając się do mieszkania piętro niżej. Na razie nie jest pewne, od kiedy 38-letnia kobieta nie żyje.

Pierwsze ustalenia pozwalają na wykluczenie udziału osób trzecich. Mieszkanie, w którym była martwa matka i dzieci było bowiem zamknięte od środka. Dokładne przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok.

Lokalne media informują, że kobieta wynajęła mieszkanie zaledwie 2 tygodnie temu. Nieoficjalne ustalenia wskazują na samobójstwo, choć na oficjalną informację należy jeszcze poczekać.

Źr. RMF FM