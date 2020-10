Martyna Wojciechowska dołączyła do grona gwiazd, które wsparły protesty kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Podróżniczka zwróciła się do internautów z propozycją. „Islandia to jedno z najlepszych miejsc do życia dla kobiet” – zaczęła.

Już kolejny dzień trwają protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. To napiętej sytuacji w Polsce nawiązuje w swoim wpisie Martyna Wojciechowska. Komentarz podróżniczki różni się jednak od wpisów innych gwiazd.

Wojciechowska opisała bowiem… Islandię. W jej opinii jest to kraj, będący idealnym miejscem życia dla kobiet. Zwróciła również uwagę, że przoduje on w rankingach równouprawnienia.

„Islandia to jedno z najlepszych miejsc do życia dla kobiet. Już w 1915 roku Islandki jako pierwsze uzyskały prawa wyborcze, mieli pierwszą na świecie kobietę na stanowisku prezydenta, a dziś Islandia jest krajem wiodącym pod względem równouprawnienia kobiet i mężczyzn (od lat plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu Global Gender Gap Index!)” – napisała podróżniczka.

W dalszej części wpisu Wojciechowska przypomina o specyficznej przyrodzie w kraju. „To także kraj, którego przyroda na każdym kroku zaskakuje i zachwyca. To tak, jakby ktoś nierealne krajobrazy przeniósł do rzeczywistości” – napisała.

Zdaniem Wojciechowskiej, model obowiązujący w Islandii może być drogowskazem, do którego dążyć mogłyby władze Polski. „ZRÓBMY SOBIE ISLANDIĘ W POLSCE! Z widokami będzie trudniej (choć Polska też piękna), ale to, jak będziemy tu żyli i jak się traktowali ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD NAS!” – podkreśliła.

Źródło: Facebook