Premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej zapytany został o kwestię ewentualnego powrotu obostrzeń pandemicznych. Szef rządu zaznaczył, że dziś specjaliści zalecają „powrót do miękkich zaleceń, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki”.

W ostatnim czasie obserwujemy w Polsce wzrosty zakażeń COVID-19. W czwartkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia informowało o 1840 nowych zakażeniach i śmierci czterech osób. Dla porównania, tydzień temu zakażonych było 1068 osób.

Premier Mateusz Morawiecki o ewentualne kroki rządu w walce z COVID-19 zapytany został podczas konferencji prasowej. Szef rządu poinformował, że kilka dni temu po raz kolejny zwołał radę do spraw COVID. „Przeprowadziliśmy bardzo wnikliwą dyskusję na ten temat w gronie specjalistów, ekspertów. Wypracowaliśmy pewne mechanizmy, które już zostały zakomunikowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego” – powiedział.

Premier podkreślił, że specjaliści są zdania, że obecnie należy powrócić do „miękkich zaleceń”. „Dystans, dezynfekcja i maseczki to jest coś, co zalecają nam dzisiaj specjaliści” – powiedział. Jednocześnie polityk nie informował o żadnej decyzji w kwestii ewentualnego powrotu obostrzeń.

Mateusz Morawiecki nie ukrywał, że natura COVID-19 niejednokrotnie go zaskoczyła i rząd ma świadomość, że „zachorowania mogą gwałtownie przyspieszyć”. „Ze swojej strony wolę przestrzec – ponieważ i mnie samego niejednokrotnie ta kapryśna natura COVID-19 zaskoczyła – więc wolę (…) powiedzieć wszystkim rodakom: Strzeżmy się przed tym poprzez te wszystkie zasady, które wypracowaliśmy. Dystans, dezynfekcja, maseczki – to jest to, co zaleca Światowa Organizacja Zdrowia” – mówił.

Czytaj także: Prof. Flisiak ostrzega: „To już nie jest Covid-19, a Covid-22”

Źr.: Interia