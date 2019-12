Felipe Massa ostro skomentował kwestię zatrudnienia Roberta Kubicy przez Williamsa. Były wicemistrz świata w rozmowie z brazylijskim „Motorsportem” przyznał, że zespół popełnia błędy zatrudniając kierowców, którzy przynoszą wyłącznie pieniądze.

Felipe Massa to z pewnością jeden z najbardziej znanych kierowców Formuły 1 ostatnich lat. W latach 2014-2017 był związany z Williamsem i nie ukrywa, że to, co obecnie robi ten zespół, jest przykre. „Smutno mi, gdy na to patrzę. To nie jest kwestia jednej błędnej decyzji, a wielu. Począwszy od samochodu, który okazał się fatalny, poprzez rozwój z roku na rok” – powiedział.

Zdaniem byłego wicemistrza świata, Williams popełnia również błędy przy doborze kierowców. „Wybierali takich, którzy przynosili pieniądze, a nie mieli talentu. Teraz mają wyjątkowego George’a Russella, ale nic poza tym” – stwierdził.

Brazylijczyk stwierdził też, że czasy, gdy Kubica był światowej klasy kierowcą już minęły. „On był wyjątkowym kierowcą, bardzo utalentowanym, ale już nim nie jest. (…) Kubica też nie trafił do Williamsa za darmo. Przyszedł z pieniędzmi, robiąc mniej więcej to samo, co rok wcześniej Lance Stroll i Siergiej Sirotkin. Zmieniło się tylko tyle, że Williams pozyskał kogoś o lepszej reputacji, ale w zasadzie to nie zmieniło się nic. To jest imponujące, co Kubica robił w F1 przed wypadkiem, ale po wypadku już nie potrafi tak jeździć. Nie można go porównywać do czołowych kierowców” – powiedział.

Źr.: Sport.pl