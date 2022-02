Mata pojawił się na gali Bestsellery Empiku, gdzie odebrał statuetkę za swoją płytę „Młody Matczak”. Swoją przemowę potwierdził kwestii depenalizacji marihuany w Polsce. Niedawno raper został zatrzymany właśnie za posiadanie przy sobie narkotyku.

Kilka tygodni temu o Macie znów zrobiło się głośno. Raper został zatrzymany przez policję za posiadanie przy sobie marihuany. Usłyszał zarzuty i został wypuszczony z aresztu, na ten moment nie wiadomo, jak zakończy się cała sytuacja.

Wygląda na to, że Mata niezbyt się nią przejmuje. O tym może świadczyć jego zachowanie podczas gali Bestsellery Empiku, gdzie pojawił się w zielonym garniturze i zawieszce przedstawiającej właśnie liść marihuany. „Maty dzisiaj nie mogło być z nami, ale jestem ja – Skute Bobo. Słuchajcie, chciałem powiedzieć coś. Ja dwa tygodnie temu zostałem złapany za posiadanie marihuany. Chciałem coś zdementować. Wiele osób uważa, że to była jakaś akcja promocyjna. To nie była akcja promocyjna. Po prostu byłem w pracy, ciężki dzień. Skończyłem pracę, pojechałem z kolegą na piłkę. Chcieliśmy z kolegami się trochę wyluzować. Złapali nas panowie policjanci” – tłumaczył.

Raper zaapelował też o działania na rzecz depenalizacji marihuany w Polsce. „Ja uważam, że marihuana, cała Polska jest w niej zakochana i chciałem ogłosić, że w związku z tą sytuacją i tym, co zrobiły media, chcę nagłośnić temat marihuany w Polsce. Rozpocząć walkę o depenalizację tego narkotyku, ponieważ uważam, że jest ważny szczególnie w naszej społeczności artystycznej, muzycznej. Jest od wielu lat inspiracją dla muzyków. Chciałbym poprosić moich fanów oraz fanów muzyki, aby przyłączyli się do walki o depenalizację marihuany” – mówił.

Żr.: YouTube/empik