Michał M. został w piątek zatrzymany przez policję. Jak poinformowało RMF FM, znaleziono przy nim 1,5 grama marihuany. Raper do całej sytuacji postanowił odnieść się na swoim InstaStories.

O zatrzymaniu rapera poinformowało RMF FM. Michał M. został zatrzymany w nocy z 27 na 28 stycznia na jednej z warszawskich ulic. Funkcjonariusze mieli znaleźć przy nim 1,5 grama marihuany, którą raper sam im oddał. Wraz z nim zatrzymano 24-letniego kolegę, przy którym znaleziono 0,5 grama marihuany.

Raper przyznał się do posiadania narkotyków. Zarówno on, jak i jego kolega, usłyszeli już zarzuty i zostali zwolnieni z aresztu. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Cała sprawa wywołała powszechną dyskusję, w piątek wieczorem do całej sytuacji odniósł się sam Michał. Na swoim profilu skutebobo na Instagramie wrzucił InstaStory z linkiem słynnego utworu Jamala „Policeman”. 15 lat temu raper poruszył w nim właśnie temat legalizacji marihuany. „Jak to policeman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co nie wiem przecież jak i gdzie” – rapował.

Komentarz Maty nie zawiera wprawdzie słów, ale trudno ukryć, że jest bardzo wymowny.

Żr.: Instagram/skutebobo, RMF FM