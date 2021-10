Co Ty Mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz co śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem? – pyta Paulina Młynarska. Publicystka i działaczka feministyczna opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro komentuje najnowszy zestaw w McDonald’s.

Najnowszy zestaw w McDonald’s wywołał niemałe zamieszanie w polskich mediach. Wszystko za sprawą rapera Michała Matczaka. Popularny Mata podjął współpracę z siecią fast food i podzielił internautów.

Jedni patrzą na jego decyzję z entuzjazmem, inni krytykują. Do tej drugiej grupy zalicza się działaczka feministyczna i publicystka Paulina Młynarska.

„Do tej pory nie komentowałam inby o Macie, ani o Macie i Matczaku tacie. Co mnie obchodzi? Ale kiedy ktoś, kto ma realny wpływ na zachowania wielkich grup młodych ludzi, zachęca za kasę do jedzenia najbardziej szkodliwego żarcia jakie istnieje, to chyba trzeba coś powiedzieć” – napisała w mediach społecznościowych.

Młynarska jest zdegustowana promowaniem żywności fast food przez artystę. „Co Ty Mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz co śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem? Nie wiesz co to jest otyłość, cukrzyca i zawał? To ma być ta Twoja kontestacja?” – zastanawia się publicystka. Następnie wylicza skład Zestawu Maty.

Pod wpisem rozpętała się żarliwa dyskusja. Młynarska postanowiła więc opublikować kolejną wiadomość. „Nie miałam pojęcia, że na tym profilu jest tyle osób gotowych bronić korpo, która niszczy ludziom zdrowie od dekad. I że tak wiele osób tutaj nie widzi związku pomiędzy kontraktami reklamowymi medialnych osobowości, a wyborami konsumenckimi” – przekonuje.

„Kapitalizm ma to do siebie, że najpierw, za pomocą ogromnych nakładów i technik manipulacji i perswazji wytwarza w odbiorcach 'potrzebę’ posiadania, bądź jedzenia czegoś, uzależnia od tego, a potem – kiedy okazuje się, że jest społeczny dramat zdrowotny, obłudnie rozkłada rączki i powiada: 'Ale przecież ludzie mają wybór’. Celebryci, aktorzy i inne wpływowe postaci też go mają. Mogą się czasem puknąć w głowę i odmówić kontraktu reklamowego z pobudek etycznych” – podkreśla.

„Mata pochodzi z inteligenckiego domu, gdzie dano mu narzędzia, żeby to wykminił. Prof. Matczak, jego ojciec, umoralnia pół Polski. Ci ludzie wiedzą, że jest ogromny problem zdrowotny wywołany fatalnymi wyborami żywieniowymi. Dlatego o tym w ogóle napisałam. Dziękuję za uwagę” – podsumowała.