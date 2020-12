Człowieku weź się rozpędź, pier…lnij i się ku…wa zatrzymaj i zastanów, co ty robisz! – powiedział Mateusz Borek podczas charytatywnej transmisji Kanału Sportowego. Co wyprowadziło z równowagi dziennikarza?

Sytuacja miała miejsce podczas wczorajszej transmisji na Kanale Sportowym. W programie „Zebranie zarządu” Tomasz Smokowski, Krzysztof Stanowski, Michał Pol i Mateusz Borek dyskutowali z zaproszonymi gośćmi i odpowiadali na pytania od widzów. Równocześnie promowano zbiórki charytatywne na leczenie osób.

W pewnym momencie (około 21.00) transmisja została zablokowana przez YouTube. Dziennikarze poinformowali widzów, że blokada to reakcja na zgłoszenie spółki Redefine, zajmującej się zarządzaniem treściami Cyfrowego Polsatu w internecie. Zgłoszenie miało dotyczyć rzekomego naruszenia praw autorskich z odbywającej się wówczas gali KSW 57, dostępnej w pay per view.

Twórcy podjęli decyzję o kontynuowaniu transmisji na Kanale Sportowym Extra. Zaraz po wznowieniu podzielili się kilkoma komentarzami skierowanymi do Polsatu. Na wstępie podkreślono, że żadne prawa autorskie do KSW nie zostały naruszone.

– Doszło do przerwania transmisji małego podmiotu, zbiórki charytatywnej. Jestem wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Uważam, że przeprosiny to za mało. Uważam, że każda z osób, na które zbieramy dzisiaj pieniądze, powinna dostać od Polsatu, nie wiem, po 100-200 tys. zł – powiedział Krzysztof Stanowski.

W ocenie jednego z twórców Kanału Sportowego decyzja o blokadzie transmisji jest skandalem. – Polsat zrobił to z fikcyjnego powodu, wymyślonego tylko po to, żeby przerwać naszą transmisję. Nie widziałem niczego bardziej podłego w historii polskich mediów – powiedział.

Znacznie ostrzej sytuację komentował Mateusz Borek. Dziennikarz zapowiada, że sytuacja będzie miała swoje konsekwencje finansowe. – Dzisiaj najlepsi prawnicy zajmujący się prawem medialnym będą się tym zajmować i będą się domagać brutalnego odszkodowania i gigantycznych przeprosin we wszystkich mediach – stwierdził.

W pewnym momencie transmisji zwrócił się do osoby, która stoi za zgłoszeniem. – Powiem jedną rzecz do tej osoby, która zadecydowała o zablokowaniu tej transmisji. Człowieku weź się rozpędź, pier…lnij i się ku…wa zatrzymaj i zastanów, co ty robisz – stwierdził.