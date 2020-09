Mateusz Gamrot prawdopodobnie już wkrótce zadebiutuje w UFC – informuje portal MMAJunkie. Polak swoją pierwszą walkę ma stoczyć już w październiku.

Mateusz Gamrot to z pewnością jeden z najbardziej utytułowanych zawodników walczących w KSW. Ma na koncie 17 zwycięstw, ostatnią walkę stoczył w sierpniu tego roku. Wówczas walczył z Marianem Ziółkowskim i obronił pas międzynarodowego mistrza KSW w wadze lekkiej.

Po gali KSW 54 zawodnik rozstał się z organizacją, chociaż nie wykluczył powrotu do niej. Wówczas dał jednak do zrozumienia, że jest zainteresowany dołączeniem do innej – w tym tej najbardziej znanej i prestiżowej czyli UFC. I wygląda na to, że mu się to uda.

Jak informuje portal MMAJunkie, Gamrot już 15 października ma stoczyć swój debiutancki pojedynek w UFC. Podczas gali w Abu Zabi Polak ma zmierzyć się z Magomedem Mustafajewem. Gamrot w pojedynku ma zastąpić Renato Moicano, który pierwotnie miał zmierzyć się z Rosjaninem.

Amerykański dziennikarze podkreślają zasługi polskiego zawodnika. „Gamrot potwierdził swoją dominację na europejskiej scenie, odnosząc 17 zwycięstw, w tym pięć nokautów oraz cztery poddania rywali” – czytamy.

Źr.: MMAJunkie