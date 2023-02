Mateusz Musiałowski, gracz FC Liverpool U-21, zdobył fantastycznego gola dla swojego zespołu. Wcześniej Polak przedryblował kilku graczy zespołu rywala.

Mateusz Musiałowski to polski piłkarz występujący od kilku lat w młodzieżowych zespołach FC Liverpool. Młody sportowiec, który obecnie ma 19 lat, budzi spore zainteresowanie wśród angielskich kibiców oraz dziennikarzy.

Niedawno, podczas meczu International Cup przeciwko niemieckiej Herthcie Berlin, nasz rodak dał kolejny popis. Musiałowski zdobył bowiem gola dla swojej ekipy. Zrobił to jednak w niesamowitym stylu, którego nie powstydziłby się nawet Leo Messi.

Musiałowski skierował piłkę do bramki rywali w momencie, gdy Niemcy prowadzili już 3-1. Trafienie Polaka dało więc „The Reds” nadzieję na doprowadzenie do wyrównania, do czego jednak ostatecznie nie doszło.

Mateusz Musiałowski z pięknym golem dla Liverpoolu. Jak on to zrobił!

Akcja Musiałowskiego może być pokazywana najmłodszym adeptom futbolu celem wyciągnięcia wniosków i wdrożenia ich w swojej grze. Młodziutki piłkarz przechwycił bowiem piłkę przy linii środkowej boiska, a następnie ruszył z niesamowitym dryblingiem.

Polak mijał swoich rywali niczym tyczki, a następnie, gdy już wpadł w pole karne niemieckiego zespołu, ograł jeszcze dwóch zawodników i pokonał bramkarza Herthy Berlin. Był to gol kontaktowy dla Liverpoolu, który ostatecznie przegrał 2-3.

Mateusz Musialowski with an incredible goal for Liverpool’s U21s against Hertha the other day 😮 👏



pic.twitter.com/BH5Xg9eaLm — Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 3, 2023

