Jakub Kiwior, 22-letni polski obrońca, od niedawna pozostaje zawodnikiem Arsenalu Londyn. Podczas ostatnich treningów nasz rodak zaskoczył trenerów klubu z Premier League.

Kiwior przeniósł się do Arsenalu w zimowym okienku transferowym za ponad 20 milionów euro. Wcześniej nasz rodak występował we włoskiej Spezii Calcio, dlatego transfer do Anglii był dla niego dużym awansem sportowym.

Nie wiadomo, jak potoczy się przyszłość Kiwiora w Arsenalu, jednak prognozy są bardzo obiecujące. Obrońca jest chwalony przez trenerów, a także kolegów z drużyny, którzy doceniają jego umiejętności.

Niedawno „London World” poinformował o tym, że podczas pomiarów w czasie zajęć „Kanonierów” Jakub Kiwior prezentował się naprawdę wybornie. Trenerzy, którzy obserwowali jego statystyki, przecierali oczy ze zdumienia.

Kiwior zaskoczył wszystkich. Jego statystyki zaskoczyły trenerów

Jakub Kiwior podczas treningów Arsenalu pobił kilka klubowych rekordów. Okazuje się, że nasz rodak osiągnął najlepsze rezultaty w kilku kategoriach: najszybszy krótki sprint, najwyższy skok dosiężny oraz najszybszy sprint z pozycji stojącej.

Głos ws. umiejętności Kiwiora zabrał szkoleniowiec Arsenalu Londyn, Mikel Arteta. Hiszpan wypowiadał się o naszym rodaku w samych superlatywach. – Jakub Kiwior jest młodym talentem z niesamowitym potencjałem. To na pewno odpowiedni piłkarz do naszego stylu gry. Poza tym przez cały poprzedni sezon nie mieliśmy rezerwowego stopera – powiedział były piłkarz „Kanonierów”.

