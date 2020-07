Znany aktor Włodzimierz Matuszak w ostrych słowach odniósł się do wyborców Andrzeja Dudy. Stwierdził on, że są w stanie uwierzyć we wszystkie obietnice, podobnie jak uwierzyli w „trzy wybuchy na pokładzie Tupolewa”.

Włodzimierz Matuszak to znany polski aktor teatralny i filmowy. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki swojej roli w serialu „Plebania”. Aktor w ostatnim czasie niejednokrotnie negatywnie odnosił się do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Głośno komentował między innymi wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na temat LGBT. „Panie Duda. Pańskie skandaliczne słowa skierowane przeciwko ludziom LGBTQ+ powinny odebrać Panu prawo do reprezentowania wszystkich Polaków w kraju i na świecie” – napisał.

Teraz Matuszak w kolejnym wpisie zaatakował wyborców Andrzeja Dudy. „Nie mów mi, że zalana Warszawa to wina Trzaskowskiego, przecież nie jesteś idiotą. No tak, ale ty wiesz, że to trafi na podatny grunt, że twoi zwolennicy w to uwierzą. Tak jak swego czasu uwierzyli w dziadka z Wehrmachtu, jak uwierzyli, że uchodźcy gwałcą polskie kobiety, a tak w ogóle roznoszą zarazę i inne parchy. Jak uwierzyli w trzy wybuchy na pokładzie Tupolewa” – stwierdził.

Zdaniem aktora, wyborcy PiS uwierzą we wszystkie obietnice partii rządzącej. „Oni uwierzą, że Trzaskowski jest najbardziej agresywnym polskim politykiem a Duda klęczącym aniołem. Oni uwierzą w 2000 Euro miesięcznie, w 14 emeryturę i wiele innych obietnic, które nigdy nie zostaną spełnione. Polska miodem i mlekiem płynąca po II turze pokaże, jaka będzie naprawdę” – napisał.

Źr.: Facebook