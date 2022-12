Szymon Marciniak przerywa milczenie na temat swojej pracy podczas finałowego starcia Francji z Argentyną. Polski arbiter ujawnił, co powiedział mu najlepszy reprezentant Francji. Jak Mbappe ocenił Marciniaka?

Szymon Marciniak w meczu Argentyna – Francja zmierzył się z największym wyzwaniem w swojej karierze. Sędziował finał mundialu, mecz, który przejdzie do historii za sprawą dramatycznych zwrotów akcji i niesamowicie wysokiego poziomu obu drużyn.

Marciniak pokazał się z bardzo dobrej strony, zachowując zimną krew nawet w trudnych chwilach meczu. Po spotkaniu Polak zbierał ogromną ilość gratulacji za swoje decyzje.

Niestety niektórzy francuscy dziennikarze i piłkarze mieli pretensje do Polaka. Skrytykował go reprezentant Trójkolorowych, Olivier Giround. – Nie wiem kto pozwolił mu sędziować ten mecz. On nie zna się kompletnie na piłce i okradł nas z dwóch bramek – stwierdził. Z kolei L’Equipe wystawił Polakowi kuriozalną notę 2 na 10.

W środę Marciniak wrócił do kraju, gdzie rozmawiał z polskimi mediami. – Już od kilku lat jesteśmy w ścisłej czołówce i zdawaliśmy sobie sprawę, jak blisko jesteśmy tych finałów. Dzisiaj można powiedzieć, że sięgnęliśmy szklanego sufitu, ale jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia – stwierdził.

Tak Mbappe ocenił Marciniaka. Słowa Francuza nie pozostawiają wątpliwości

Następnie odniósł się wprost do zarzutów dot. sędziowania w finale. Marciniak przekonuje, że opiera się na „poważnych” recenzjach fachowców. – Poważne francuskie stacje, wielu fachowców i piłkarzy wysyłało nam gratulacje – zaznaczył.

W pewnym momencie zdradził nawet rozmowę z gwiazdą reprezentacji Francji Kylianem Mbappe po spotkaniu. Najlepszy zawodnik Trójkolorowych ocenił pracę naszego arbitra jednoznacznie. – Kylian Mbappe powiedział, że jesteśmy super-sędziami – powiedział polski sędzia.

⚽️ Polscy sędziowie wrócili z Kataru



💬 Szymon Marciniak: Już od kilku lat jesteśmy w ścisłej czołówce i zdawaliśmy sobie sprawę, jak blisko jesteśmy tych finałów. Dzisiaj można powiedzieć, że sięgnęliśmy szklanego sufitu, ale jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia.#wieszwięcej pic.twitter.com/9bTVsBUg5c — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) December 21, 2022