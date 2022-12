Reprezentacja Francji nie zawiodła i pokonała sensację tego mundialu, czyli zespół z Maroka. W niedzielnym finale to oni powalczą o puchar mistrzów świata. Po ostatnim gwizdku na niezwykły gest zdobył się Kylian Mbappe.

Francuscy piłkarze byli faworytami, ale Marokańczycy już niejednokrotnie podczas tego mundialu pokazali, że potrafią wygrywać z najlepszymi. Tym razem jednak ich umiejętności i waleczność nie wystarczyły, aby pokonać aktualnych mistrzów świata. Choć momentami to Marokańczycy prowadzili grę i stwarzali zagrożenie pod bramką rywala, to jednak Francuzi mieli Kyliana Mbappe. Choć w tym spotkaniu bramki nie zdobył, to jednak jego zagrania były kluczowe przy golach dla Francji.

Jednym z bohaterów po stronie Maroka był natomiast Achraf Hakimi. Występuje on w Paris Saint-Germain razem z Mbappe i prywatnie też są przyjaciółmi. Ich starcie w półfinale mundialu nadawało spotkaniu dodatkowego kolorytu.

Po końcowym gwizdku obaj piłkarze nie szczędzili sobie życzliwości. Wymienili się koszulkami, a Mbappe przez chwilę nawet nosił na sobie koszulkę Hakimiego w barwach Maroka. Docenili to nie tylko kibice, ale zdjęcia opublikował też oficjalny profil turnieju w mediach społecznościowych.

Źr. twitter; wmeritum.pl; interia