Chorwacka telewizja publiczna HRT poinformowała o najbardziej prawdopodobnej przyczynie wypadku polskiego autokaru. Niestety zginęło w nim 12 osób, a ponad 30 odniosło obrażenia. W większości to dzieci.

„Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku polskiego autokaru było zaśnięcie kierowy” – podała chorwacka telewizja publiczna HRT.

Straż pożarna poinformowała, że poszkodowanych przewieziono do szpitali w Varażdinie i Zagrzebiu. Początkowo informowano o 11 ofiarach śmiertelnych. Niestety niedługo później pojawiła się informacja o śmierci 12 osoby, która zmarła już w szpitalu.

„Do szpitala KBC w Zagrzebiu przywieziono sześć ciężko rannych osób. Resuscytacja jednego z rannych rozpoczęła się jeszcze w karetce, jednak mężczyzna zmarł. Pozostali mają poważne urazy wewnętrzne i narządu ruchu, więc niektórzy już są operowani. Mamy nadzieję, że do południa wszyscy będą zoperowani” – powiedział HRT szef chirurgów w szpitalu, Anko Antabak, którego słowa przytaczają też polskie media.

Wypadek nastąpił ok. godz. 5:40 a autostradzie A4 niedaleko Zagrzebia. Polski autokar wjechał do rowu. Chorwackie media podają, że większość pasażerów to dzieci. Niestety jest wiele ofiar śmiertelnych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował później, że to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie.

Źr. RMF FM