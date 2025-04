Sławomir Mentzen walczy o wejście do drugiej tury, co przepowiadają niektóre sondaże. Tymczasem lider Konfederacji otrzymał poparcie od znanego siatkarza. Marcin Możdżonek już niejednokrotnie dawał wyraz swoim politycznym zainteresowaniem. Teraz poparł polityka Konfederacji.

Możdżonek po zakończeniu kariery sportowej niejednokrotnie swoimi wypowiedziami dowodził, że polityka mu nie obca. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał nawet mandat radnego Rady Miasta Olsztyna. Teraz jego w wyborach prezydenckich otrzymał Sławomir Mentzen.

„Mam dość polaryzacji i funkcjonowania w ciągłym, politycznym konflikcie. Dlatego w nadchodzących wyborach prezydenckich popieram Sławomira Mentzena” – napisał na portalu X Możdżonek.

Mentzen opublikował nagranie z siatkarzem w roli głównej. „W 2009 roku z reprezentacją pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Turcji. Nikt nam nie dawał żadnych szans, a wręcz wyśmiewano nas. A my wygraliśmy wszystkie mecze i zdobyliśmy pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki mężczyzn. To nie było nasze ostatnie słowo. Pięć lat później zostaliśmy mistrzami świata – i to w katowickim spodku. Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz” – mówi na nagraniu Możdżonek.

Bardzo się cieszę, że nasz mistrz świata @MarcinMozdzonek zdecydował się poprzeć mnie w tych wyborach i włączyć się w kampanię!



Dziękuję Marcin! Niemożliwe nie istnieje! pic.twitter.com/surf0Wr31t — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 7, 2025

Na koniec siatkarz rzuca piłkę do lidera Konfederacji. „Wygrajmy ten mecz o Polskę” – podsumowuje Mentzen.

