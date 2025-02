Sławomir Mentzen skomentował sensacyjny sondaż pracowni SW Research. Wyniki badania wskazywały, że w drugiej turze wyborów prezydenckich znajdzie się właśnie kandydat Konfederacji. Miałby wyprzedzić tym samym Karola Nawrockiego.

Sondaż SW Research na zlecenie „Wprost” wskazał, że Rafał Trzaskowski cieszy się największym poparciem (33,6 proc.). Do sensacji doszło jednak na drugim miejscu. Sławomir Mentzen zanotował spory wzrost poparcia i prześcignął kandydata popieranego przez PiS. Obecnie kandydat Konfederacji może liczyć na 18,9 proc. głosów (wzrost o 5,8 pkt. proc.). W tym samym czasie Karol Nawrocki stracił 0,5 pkt. proc. i zanotował poparcie na poziomie 16,5 proc.

Sondaż wywołał sporo komentarzy. Politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością bagatelizują te wyniki. Sugerują, że badanie miało rzekomo powstać celowo jako element walki politycznej. „Ha! Już w niedzielę zapowiadałem że pojawi się taki „przelomowy sondaż”. Jacy oni są przewidywalni… (A w maju i czerwcu będziemy to przypominać jak sondaże z 2015, typu: Komorowski 63 – Duda 15) – napisał Paweł Jabłoński.

Co na to sam najbardziej zainteresowany, czyli Sławomir Mentzen? Polityk Konfederacji opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym raczej tonuje emocje. Wydaje się, że również on postrzega to badanie jako element walki politycznej.

„Nie zamierzam przejmować się żadnymi sondażami, zwłaszcza takimi, które powstają w ramach walki konkurencyjnych sztabów” – pisze Mentzen. „Będziemy bardzo ciężko pracować w tej kampanii na dobry wynik, ale w wyborach, a nie sondażach” – dodał.

