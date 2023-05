Nagranie ukazujące chwiejącego się Sławomira Mentzena rozgrzało media społecznościowe w Polsce. Polityk Konfederacji był pijany? Mentzen odniósł się do sytuacji w specjalnym nagraniu. Zacytował postać z popularnego serialu komediowego.

„Plan jest taki: pijemy piwo, a ja przez około 40 minut robię stand-up. Później dalej pijemy piwo, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy” – tak zapowiadał swoje spotkanie w Warszawie Sławomir Mentzen.

Wkrótce do sieci trafił filmik, na którym polityk wygląda na bardzo „zmęczonego”, w pewnym momencie zachwiał się nawet. Internauci natychmiast ocenili, że Mentzen wypił za dużo tego dnia. Niektórzy podejrzewają, że może to mieć negatywny wpływ na notowania całej Konfederacji. Tego typu opinie są jednak wyśmiewane przez wielu internautów. Zwracają oni uwagę na dystans Mentzena.

XD lewica myśli, że zaszkodzi to Konfederacji



Tej Konfederacji której to wyborcy chcą żeby politycy im dali spokój i żeby nie interesowali się prywatnym życiem ludzi i tym co robią w wolnym czasie. https://t.co/HwH2HQfCAT — PapJeż p0lak 🇻🇦🇵🇱 (@MurzynfrogXXX) May 27, 2023

Lider Konfederacji postanowił odnieść się do „afery” na krótkim nagraniu. „Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do piątej rano– powiedział. Przyznał też że urwał mu się film na Nowym Świecie i boli go głowa. – Mam obowiązki, piwo z Mentzenem w Rzeszowie” – mówi.

„Niektórzy mówią, że nie można pić, jak się ma kolejnego dnia występ. To nieprawda, można tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność” – dodaje.

Ujawniam prawdę. Podczas Piwa z Mentzenem piję piwo. pic.twitter.com/wwehDfCASd — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 27, 2023

Wypowiedź polityka to oczywiście parafraza cytatu z popularnego serialu komediowego „Chłopaki z baraków”.