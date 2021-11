Kanclerz Angela Merkel rozmawiała z Alaksanderm Łukaszenką na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie skomentował były prezydent Bronisław Komorowski. – Z jednej strony pokazała kij, a z drugiej strony być może jakąś marchewkę – stwierdził.

Konflikt na granicy Litwy, Łotwy oraz Polski z Białorusią zyskał już dawno ogólnoeuropejski charakter. Unijni przywódcy coraz bardziej angażują się w rozwiązanie konfliktu i powstrzymaniem Alaksandra Łukaszenki.

W poniedziałek media informowały o próbie mediacji, której podjęli się prezydent Francji Emmanuel Macron z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

O komentarz do spotkania tej drugiej pary poproszony został były prezydent Bronisław Komorowski. – Angela Merkel może, jestem pewien, że poprowadziła rozmowę na tej zasadzie, że z jednej strony pokazała kij, a z drugiej strony być może jakąś marchewkę – ocenił w TVN24.

W opinii Komorowskiego kanclerz Niemiec jest zręcznym dyplomatą. – Tym kijem są dalsze sankcje i dalsze ograniczenia gospodarcze w stosunku do reżimu na Białorusi, a marchewką może być jakieś, powiedziałbym, zatrzymanie ew. karania, także w obszarze ważnym dla rozwoju gospodarczego i funkcjonowania gospodarki białoruskiej – zaznaczył.

Nie wszyscy są jednak zgodni z taką argumentacją.

Właśnie o to chodziło też Łukaszence (i Putinowi za jego plecami) – by ważni zachodni liderzy rozmawiali z nim i tym samym traktowali go nie jak fałszerza wyborów, ale prezydenta Białorusi. Błąd Merkel