Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała w poniedziałek podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia do polepszenia działań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zaapelowała też o powszechny i tani dostęp do szczepionki na koronawirusa.

Merkel była jednym z przywódców państw występujących – za pomocą łącza wideo – podczas 73. corocznego zgromadzenia przedstawicieli państw członkowskich WHO.

Kanclerz podkreśliła konieczność współpracy państw, aby pokonać pandemię koronawirusa i dodała, że kryzys minąłby szybciej, gdyby współpraca ta była bardziej efektywna.

Odniosła się w ten sposób pośrednio do proponowanej podczas Zgromadzenia przez UE rezolucji wzywającej do niezależnego zbadania działań WHO w sprawie pandemii. Organizacja była krytykowana m.in. za opieszałość oraz bezkrytyczne podejście do Chin, oskarżanych o tuszowanie danych o wirusie w początkowej fazie pandemii.

„Światowa Organizacja Zdrowia jest prawowitą globalną instytucją, gdzie łączą się wszystkie nici współpracy. Dlatego cały czas musimy szukać sposobów na to, jak ulepszyć jej funkcjonowanie” – powiedziała Merkel. W podobnym tonie wypowiedział się wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron.

Na te wezwania odpowiedział sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Etiopczyk stwierdził, że docenia i popiera dążenie państw do przejrzystości i usprawnienia współpracy w ramach organizacji. Ale dodał zaraz, że ewentualny raport oceniający działania WHO musi uwzględniać zachowanie wszystkich podmiotów podczas kryzysu. Dodał, że świat musi podjąć działania, by do podobnych wybuchów pandemii juz nigdy nie doszło.

Angela Merkel o szczepionce na COVID-19: Musi być tania i dostępna dla wszystkich

W zachowawczym tonie wypowiedział się też prezydent Chin Xi Jinping, który również poparł ideę raportu, ale podkreślił, że należy zrobić to dopiero po ustaniu pandemii i rolę przewodnią powinna mieć w tym sama WHO.

Zarówno Xi, jak i Merkel zaapelowali o to, by ewentualna szczepionka na koronawirusa, kiedy już powstanie, była w pełni dostępna dla całej ludzkości. Xi stwierdził, że powinna być ona traktowana jako „dobro publiczne”. Merkel dodała, że musi być tania i dostępna dla wszystkich ludzi na świecie.

Niemal wszyscy liderzy podkreślali również konieczność zapewnienia odpowiedniego i stałego źródła finansowania dla organizacji. Największy dotychczas sponsor WHO – Stany Zjednoczone – zapowiedziały w kwietniu zawieszenie wstrzymania wypłaty składek do czasu zbadania ewentualnych błędów popełnionych przez organizację. Przeznaczenie dodatkowych środków na WHO zapowiedzieli m.in. Xi, Macron oraz prezydent Korei Południowej Mun Dze In. (PAP)

