W ostatnich dniach cały piłkarski świat żył transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Tymczasem Joan Laporta nie wyklucza, że na Camp Nou powróci również Lionel Messi. Czy jest możliwe, że Polak i Argentyńczyk już wkrótce zagrają obok siebie?

Robert Lewandowski wraz z Barceloną poleciał do Stanów Zjednoczonych. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu miał okazję zadebiutować w barwach Dumy Katalonii. Bramki wprawdzie nie strzelił, ale jego zespół wygrał z Realem Madryt 1:0.

Po spotkaniu z Realem szef Barcelony Joan Laporta udzielił wywiadu stacji ESPN. Zapytany został o ewentualną przyszłość Lionela Messiego na Camp Nou. Kontrakt Argentyńczyka z PSG obowiązuje jeszcze przez rok. „Nie wierzę, że rozdział Messiego w Barcelonie jest zamknięty. Myślę, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie, by został on wciąż otwarty. Nie możemy go zamknąć, bo on zasługuje na lepsze zakończenie tej historii niż to, co widzieliśmy” – powiedział.

Laporta uważa, że jest Messiemu winny lepsze pożegnanie. „Czy uważam, że jestem mu dłużny? Tak. Moralnie, jako prezydent klubu, myślę, że zrobiłem to, co powinienem. Jednak osobiście, również jako prezydent klubu, uważam, że jestem mu to po prostu winny” – dodał.

Czytaj także: Lewandowski zadebiutował w Barcelonie! Zaskakujący numer na koszulce

Źr.: Interia