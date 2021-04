Nietrzeźwa kobieta, która miała ponad 4 promile alkoholu w organizmie jechała przeciwległym pasem ruchu wprost na inny pojazd. Dwóm mężczyznom z tego auta udało się zastawić kobiecie drogę i zmusić ją do zakończenia jazdy. Kiedy wysiadła, miała problemy z utrzymaniem równowagi i komunikacją.

Policjanci z Kostrzyna nad Odrą w piątek (2 kwietnia) przed godziną 17:00 otrzymali sygnał o prawdopodobnie nietrzeźwej kierującej. Według relacji zgłaszającego dwaj mężczyźni zatrzymali kobietę po tym, jak jechała nie tym pasem ruchu co powinna.

Kiedy na miejscu pojawili się policjanci od razu wyczuli od kobiety w vw golfie alkohol. Miała do tego problemy z utrzymaniem równowagi i rozmową z funkcjonariuszami. Policjanci wiedzieli, że wynik na alkomacie będzie pozytywny. Jednak nie spodziewali się, że urządzenie wskaże aż… ponad 4 promile.

Miała ponad 4 promile i kłopoty z utrzymaniem równowagi

Mężczyźni, którzy zgłaszali tą sytuację, przekazali policjantom, że 41-latka za kierownicą vw golfa poruszała się przeciwległym pasem ruchu jadąc na wprost nich. Zorientowali się, że może być nietrzeźwa i postanowili natychmiast zareagować. Zastawili kobiecie drogę, wymusili zatrzymanie się i wyłączenie silnika. Była tak pijana, że miała problem z utrzymaniem równowagi i porozumiewaniem się.

Kiedy kobieta wysiadła z auta, mężczyźni do czasu przyjazdu policjantów pilnowali, by się nie oddaliła. „To postawa zasługującą na słowa uznania, bo mogło dojść do tragedii. Nikt nie powinien obojętnie podchodzić do takich sytuacji” – chwalą policjanci w komunikacie na ich stronie internetowej.

41-letnią mieszkankę Kostrzyna nad Odrą czekają poważne kłopoty. Na miejscu policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. To jednak nie wszystko, bo usłyszy także zarzuty za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Źr. Policja Gorzów Wielkopolski