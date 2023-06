Michał Bajor, znany artysta, ujawnił dlaczego nigdy nie wziął ślubu, a co za tym idzie nie ma też dzieci. Piosenkarz i aktor powiedział to w rozmowie w trakcie programu „Dzień dobry TVN”.

Michał Bajor to postać, którą zna każdy, kto choć trochę interesuję się branżą muzyczną w Polsce. Jego ballady i inne podniosłe utwory od lat zyskują ogromną popularność, a Bajor gra mnóstwo koncertów w całej Polsce, które gromadzą rzesze widzów.

Widzowie mogą kojarzyć Bajora również z popularnego przed laty filmu „Quo Vadis”, w którym artysta wcielił się w rolę bezwzględnego i szalonego rzymskiego cesarza – Nerona. Ta charakterystyczna postać przyniosła mu jeszcze większą sławę, co docelowo przełożyło się na sukces muzyczny.

Niedawno Michał Bajor gościł w programie „Dzień dobry TVN”, w trakcie którego ujawnił, dlaczego przez wszystkie lata nie ożenił się, a co za tym idzie nie miał też dzieci.

Dlaczego Michał Bajor nie ma żony ani dzieci?

Michał Bajor kończy obecnie 66 lat. Pomimo tego nie założył rodziny. W rozmowie z prowadzącymi program „Dzień dobry TVN” ujawnił, dlaczego tak się stało. Okazuje się, że artysta żałuje, iż nie usłyszy, jak dziecko mówi do niego „dziadku”.

– Jestem z natury samotnikiem, natomiast takie sobie wybrałem życie. Często żałuję, oczywiście, że tak… że nie usłyszę „dziadku”. Ale z drugiej strony, coś za coś – powiedział Michał Bajor.

To nie pierwszy raz, gdy Bajor wypowiada się w ten sposób na temat założenia rodziny. Jeszcze w 2011 roku, podczas rozmowy z „Rewią”, przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas inaczej pokierowałby swoim życiem. – Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną – mówił wtedy.

