Henryka Krzywonos-Strycharska, posłanka na Sejm RP, pokazała zdjęcie, na którym oprócz niej pozuje również Bartosz Żukowski. Dzięki temu fani serialu „Świat Według Kiepskich” mogą zobaczyć, jak wygląda obecnie popularny Walduś.

Bartosz Żukowski to niekwestionowana gwiazda serialu „Świat Według Kiepskich”. Aktor przez wiele lat wcielał się w rolę Waldusia, czyli bardzo specyficznego, oddającego klimat polskich osiedli, syna Ferdynanda Kiepskiego.

Walduś wraz z Ferdkiem często realizowali swoje szalone pomysły, a ten pierwszy dodatkowo zarażał widzów charakterystycznym śmiechem, którego nie da się pomylić z żadnym innym.

Tak wygląda teraz Bartosz Żukowski. Posłanka pokazała zdjęcie

Co jakiś czas fani serialu „Świat Według Kiepskich” zastanawiają się, co słychać u ich ulubieńca. Niedawno do sieci trafiło najnowsze zdjęcie aktora. Opublikowała je posłanka na Sejm RP – Henryka Krzywonos-Strycharska.

Dzięki fotografii, którą zamieściła polityk możemy zobaczyć, jak obecnie wygląda Bartosz Żukowski. – Miłe, kameralne spotkanie z aktorami: Małgosią Potocką i Bartkiem Żukowskim – napisała Krzywonos-Strycharska w opisie swojego facebookowego posta.

Trzeba przyznać, że aktor zmienił się od czasów swoich występów w serialu. Metamorfoza jest tak wielka, że niektórzy fani produkcji mogliby mieć problem z rozpoznaniem Żukowskiego na ulicy. Zresztą, zobaczcie sami.

