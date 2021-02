Trener polskich skoczków Michal Dolezal podał skład, w którym Polacy wystąpią na piątkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Do samego końca nie było wiadomo, czy pojawi się w nich Klemens Murańka czy Jakub Wolny. Ostatecznie szkoleniowiec postawił na Murańkę.

Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Klemens Murańka to piątka Biało-Czerwonych, którzy wystąpią w piątkowych kwalifikacjach podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Konkurs indywidualny na skoczni normalnej, odbędzie się w sobotę. Wówczas Polacy będą już walczyć o medale.

O ile czterech pierwszych zawodników nie musiało martwić się o miejsce w składzie, o tyle do ostatniej chwili trwała rywalizacja między Klemensem Murańką a Jakubem Wolnym, który również przyjechał z kadrą do Oberstdorfu. Podczas czwartkowych treningów zdecydowanie lepszy był Murańka i to na niego postawił trener.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego zaplanowane zostały na piątek na godzinę 20:30. Wcześniej odbędzie się seria próbna. Konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę o godzinie 16:30, natomiast na niedzielę zaplanowano konkurs mieszany.

Źr.: Radio ZET