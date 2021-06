Już jesienią program „Mam talent” powróci po dłuższej przerwie na antenę TVN. Widzów czeka sporo zmian, ze stacją rozstali się bowiem Agustin Egurrola i Szymon Hołownia. Portal Wirtualnemedia.pl donosi, że w duecie prowadzących z Marcinem Prokopem wystąpi Michał Kempa.

Fanów programu „Mam talent” czeka sporo zmian. Wiadomo już, kto w roli jurora zastąpi Agustina Egurrolę. Do Małgorzaty Foremniak i Agnieszki Chylińskiej dołączy Jan Kliment. Tancerz znany jest przede wszystkim z show „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Od jakiegoś czasu wiadomo również, że w programie nie pojawi się Szymon Hołownia, który zaangażował się w karierę polityczną. Jakiś czas temu Marcin Prokop poinformował, że zakończył poszukiwanie nowego współprowadzącego. Portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że będzie to Michał Kempa.

Widzowie mogą kojarzyć Michała Kempę z występów w programach „Stand-up Polska”. W 2010 roku komik został zwycięzcą programu „Stand up. Zabij mnie śmiechem”, który emitowany był na antenie Polsatu. Od tego czasu robi karierę i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego stand-upu. Czy poradzi sobie jako współprowadzący „Mam talent”? O tym będzie można przekonać się już jesienią.

Źr.: Wirtualnemedia.pl