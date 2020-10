Michał Milowicz to kolejny polski aktor, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. Informacją podzielił się z fanami w mediach społecznościowych. Zaapelował również, by nie bagatelizować zagrożenia.

Michał Milowicz zamieścił na Instagramie przerobione zdjęcie, na którym przypomina Thora. Widać więc, że humor wciąż aktorowi dopisuje, chociaż jego wpis nie jest zbyt optymistyczny. Okazuje się, że aktor jest zakażony koronawirusem, otrzymał pozytywny wynik testu.

Milowicz przyznał, że nabrał dużo wytrzymałości i odporności, ale i jemu nie udało się uniknąć zakażenia. „Kochani, niczym Thor ostatnio budowałem swoją tężyznę i wytrzymałość trenując dwa razy dziennie to nie żart, jednak pomimo wytrzymałości i odporności, której nabrałem, i mnie COVID-19 nie ominął, dzisiaj otrzymałem pozytywny wynik z laboratorium” – napisał.

Aktor zaznaczył, że choroby nie przechodzi łagodnie. „Trzecią dobę zastygam w domu próbując poskromić ból pleców i wszelkie inne niedogodności i dyskomforty, uprzykrzające mocno funkcjonowanie pod każdym względem” – dodał.

Michał Milowicz wystosował też apel do fanów, by nie bagatelizować zagrożenia. „Piszę to nie po to, żeby się nade mną użalać, bo zwalczę to choróbsko ale żeby wszystkich poprosić abyście naprawdę nie bagatelizowali tego wszystkiego, co się dzieje, bo każdy z nas pragnie być nieustraszonym bohaterem, który jednak też miewa swoje słabe strony… Zdrowia, słońca w sercu i rozwagi dla Was” – napisał.

Czytaj także: Zdrowy styl życia ma duże znaczenie dla przebiegu COVID-19. Ekspert wyjaśnia, na co zwrócić uwagę

Źr.: Instagram/mijlovocal